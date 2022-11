Atalanta, contro la capolista esci a testa alta. Consapevolezza dei propri mezzi

Nonostante la sconfitta contro il Napoli capolista, l’Atalanta esce a testa altissima consapevole di essere una squadra forte

Rammarico, ma al tempo stesso consapevolezza di essere una grande squadra. Basta questo per descrivere la partita dell’Atalanta ieri sera contro il Napoli. La differenza all’interno di una sconfitta è sempre dettata dal “come”: se con la Lazio hai perso male, con i partenopei si è dato tutto quello che si poteva fare.

Ovviamente i nerazzurri potevano fare di più, perché l’Atalanta ha peccato in piccolezze fatali tra disattenzioni difensive nei due goal (nonostante il buon lavoro fatto da Demiral e compagni) e occasioni non sfruttate nonostante la Dea abbia avuto le capacità di arrivare in porta.

Le parole di Gasperini rassicurano alla grande l’ambiente, sottolineando quanto questa Atalanta può continuare a fare grandi cose crescendo anche nelle sconfitte: la squadra lo segue, il gruppo è affamato e si sente sempre più parte di questa realtà. Si può solo migliorare con ottimismo. A cominciare dalla trasferta di Lecce.