Atalanta, i convocati contro la Juventus: Palladino recupera questo nerazzurro dopo 7 mesi! La lista e tutte le novità per la Coppa Italia

Atalanta, i convocati contro la Juventus: la lista di Raffaele Palladino, che ritrova questo nerazzurro dopo ben 7 mesi. Ultime novità

L’attesa è finita. A poche ore dal fischio d’inizio del quarto di finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26, Raffaele Palladino ha sciolto le riserve. Il tecnico dell’Atalanta ha diramato la lista dei 24 calciatori che prenderanno parte alla sfida contro la Juventus, in programma questa sera alle ore 21:00 nella cornice della New Balance Arena di Bergamo.

La notizia del giorno: il ritorno di Mitchel Bakker

Scorrendo l’elenco dei convocati, il dato che balza immediatamente agli occhi e che fa sorridere i tifosi bergamaschi è il ritorno di Mitchel Bakker. L’esterno sinistro olandese torna a disposizione dopo un calvario durato ben sette mesi. Un infortunio lungo e complesso lo ha tenuto lontano dai campi, ma stasera Bakker potrà tornare a respirare l’aria della partita, rappresentando una nuova “freccia” nell’arco tattico di Palladino per la seconda parte di stagione.

Le altre scelte: abbondanza in attacco e mediana muscolare

Per fronteggiare i bianconeri, Palladino si affida alle sue certezze e ai nuovi innesti che hanno ridisegnato la rosa. In porta confermato Marco Carnesecchi, supportato da Marco Sportiello. In difesa, a protezione dell’area, spiccano i “giganti” Giorgio Scalvini e Isak Hien.

A centrocampo tanta legna e qualità con l’americano Yunus Musah, affiancato dai senatori Marten de Roon e Mario Pasalic. Sulle fasce, oltre al rientrante Bakker, ci sarà la spinta di Raoul Bellanova e del polacco Nicola Zalewski. Davanti, l’arsenale è completo: la fantasia di Charles De Ketelaere e Lazar Samardzic sarà al servizio dei bomber. Spicca Gianluca Scamacca, con Nikola Krstović. Presente anche Giacomo Raspadori.

La lista completa dei convocati

Di seguito l’elenco completo dei 24 nerazzurri scelti da Palladino: