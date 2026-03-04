Atalanta, i convocati per la Lazio: la lista scelta da Palladino per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ufficiale l’elenco

Atalanta, i convocati per la Lazio: ecco l’elenco ufficiale di Raffaele Palladino per il match d’andata delle semifinali di Coppa Italia

L’attesa è ormai giunta al termine. I riflettori del suggestivo e imponente Stadio Olimpico di Roma sono pronti ad accendersi per illuminare una delle notti più importanti della stagione. Stasera, con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00, andrà in scena una gara che promette spettacolo puro e intensità agonistica: la Lazio e l’Atalanta scenderanno in campo per disputare una tesissima semifinale di Coppa Italia.

Le scelte della Dea: la lista ufficiale diramata dal tecnico

La compagine bergamasca sbarca a Roma con il chiaro obiettivo di imporre il proprio gioco. Il tecnico Raffaele Palladino ha studiato a fondo le contromisure e ha reso nota la lista dei giocatori a disposizione, pubblicata ufficialmente dal sito del club.

Di seguito l’elenco completo dei convocati, reparto per reparto:

Portieri: Carnesecchi, Sportiello.

Difensori: Bakker, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Musah, Pašalić, Rossi, Samardžić, Vavassori.

Attaccanti: Ahanor, Bernasconi, Krstović, Scamacca, Sulemana, Zalewski.

La parola passa ora al rettangolo verde: chi riuscirà a staccare il pass per l’ultimo atto del torneo?