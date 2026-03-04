Atalanta News
Atalanta, i convocati per la Lazio: la lista scelta da Palladino per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Ufficiale l’elenco
Atalanta, i convocati per la Lazio: ecco l’elenco ufficiale di Raffaele Palladino per il match d’andata delle semifinali di Coppa Italia
L’attesa è ormai giunta al termine. I riflettori del suggestivo e imponente Stadio Olimpico di Roma sono pronti ad accendersi per illuminare una delle notti più importanti della stagione. Stasera, con il fischio d’inizio fissato alle ore 21:00, andrà in scena una gara che promette spettacolo puro e intensità agonistica: la Lazio e l’Atalanta scenderanno in campo per disputare una tesissima semifinale di Coppa Italia.
Le scelte della Dea: la lista ufficiale diramata dal tecnico
La compagine bergamasca sbarca a Roma con il chiaro obiettivo di imporre il proprio gioco. Il tecnico Raffaele Palladino ha studiato a fondo le contromisure e ha reso nota la lista dei giocatori a disposizione, pubblicata ufficialmente dal sito del club.
Di seguito l’elenco completo dei convocati, reparto per reparto:
Portieri: Carnesecchi, Sportiello.
Difensori: Bakker, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolašinac, Kossounou, Scalvini, Zappacosta.
Centrocampisti: De Roon, Musah, Pašalić, Rossi, Samardžić, Vavassori.
Attaccanti: Ahanor, Bernasconi, Krstović, Scamacca, Sulemana, Zalewski.
La parola passa ora al rettangolo verde: chi riuscirà a staccare il pass per l’ultimo atto del torneo?
