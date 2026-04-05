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Atalanta, diramata la lista dei convocati per Lecce: le decisioni di Palladino in vista della sfida del Via del Mare

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 giorno ago

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Palladino

Atalanta, ufficiali i convocati per Lecce: Palladino definisce le sue scelte per la trasferta della 31ª giornata

Sono 23 i giocatori convocati da Raffaele Palladino per Lecce‑Atalanta, sfida della 31ª giornata di Serie A in programma lunedì 6 aprile alle 15:00 al Via del Mare. La notizia principale riguarda l’assenza di Gianluca Scamacca, che non è riuscito a recuperare e non partirà per la trasferta in Salento.

Al suo posto sarà Nikola Krstovic a guidare l’attacco nerazzurro contro la sua ex squadra. L’Atalanta arriva a questo appuntamento con l’obiettivo di restare agganciata alla zona alta della classifica e cercherà di farlo puntando sulle proprie certezze, in un match insidioso contro un Lecce in piena lotta per la salvezza.

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I CONVOCATI

ATALANTA – Ahanor, Bakker, Bellanova, Bernasconi, Carnesecchi, De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Éderson, Kolašinac, Kossounou, Krstovic, Musah, Navarro, Pardel, Pašalić, Raspadori, Samardžić, Scalvini, Sportiello, Sulemana, Zalewski e Zappacosta.

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