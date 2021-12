Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato del rinvio della sfida di Champions League contro il Villarreal

ATALANTA VILLARREAL – «L’arbitro Taylor ha provato fino all’ultimo a scendere in campo. Ha provato a vedere l’evoluzione del meteo, si è confrontato con i due allenatori e ha capito che non c’erano le condizioni per la sicurezza dei calciatori e del pubblico. Ora aspettiamo che l’arbitro decida l’orario, speriamo il più tardi possibile, dopo le 7, anche per proteggere i tifosi. Il range nostro è tra le 19 e le 20:30. Non c’erano altre alternative, purtroppo la nevicata sta continuando e continuerà probabilmente fino all’1-2 di notte. Chiederemo all’UEFA di trovare un orario che possa venire incontro alle esigenze dei tifosi che pagano il biglietto».