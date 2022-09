Atalanta Fiorentina: i precedenti al Gewiss Stadium – VIDEO

L’ottava giornata del campionato di Serie A propone la sfida tra Atalanta e Fiorentina : ecco i precedenti al Gewiss Stadium

Con il Napoli, l’Atalanta condivide la testa della classifica ed è reduce dalla vittoria

all’Olimpico con la Roma, firmata da Scalvini. Intensità e determinazione: sebbene in misura diversa rispetto agli altri anni, la ricetta di Gasperini continua a funzionare.

Dopo il tracollo in Conference League, la Fiorentina si è ripresa con il 2-0 sul

Verona. Il problema principale dei viola sono i gol: 7 in 7 gare sono troppo pochi per ambire

a ripetere il buon andamento della scorsa stagione