Atalanta Fiorentina, tra passato da dimenticare e la voglia di ripartire: alla New Balance Arena si può riscrivere la stagione di una delle due squadre

Atalanta Fiorentina, tra passato da dimenticare e la voglia di ripartire. Sarà Palladino contro Vanoli, per provare a riscrivere la stagione di una delle due squadre

L’avvio complicato di stagione, il cambio panchina e il tentativo di ripartire sotto una nuova guida. Atalanta Fiorentina, match delle 18 e valido per la tredicesima giornata di Serie A, è anche la volontà di riscrivere una stagione sin qui sottotono per entrambe.

Palladino vuole dare continuità all’ottima trasferta europea in casa dell’Eintracht, prima vittoria sulla panchina dei nerazzurri dopo la sconfitta d’esordio in casa del Napoli, arrivata tutta nel secondo tempo grazie alle reti di Lookman, Ederson e De Ketelaere, tre simboli della Dea “Gasperignana”, riscoperti insieme, per la prima volta in stagione, dopo le difficoltà sotto la guida di Juric.

E dovrà farlo contro il suo passato, quella Fiorentina lasciata in estate, ma anch’essa in crisi dopo il breve ritorno di Pioli in Toscana. Il cambio in panchina, anche a Firenze più dovuto che voluto, frutto di una serie di risultati negativi che avevano fatto sprofondare i viola all’ultimo posto della classifica con soli 4 punti in undici giornate. Oltre ad una crisi europea culminata nella sconfitta in casa del Mainz, che ha compromesso la corsa alla qualificazione diretta agli ottavi di Conference League.

Il tentativo di cambiare rotta è stato affidato a Vanoli che, dopo il pareggio all’esordio in casa del Genoa, ha strappato un altro punto contro la Juventus, illudendo che la crisi fosse finita, prima del brusco risveglio con la sconfitta interna contro l’AEK Atene.

Un risultato che non ha convinto il pubblico fiorentino e ha aperto nuove crepe. Una battuta d’arresto che ha reso evidente come servirà ben altro alla Viola per salvare la stagione, non supportate neanche dopo le parole di Dzeko a invocare unione, appello non pienamente raccolto da una tifoseria che rivendica il diritto di criticare una squadra apparsa spesso spaventata dal peso delle pressioni.

A Bergamo, alla New Balance Arena, Atalanta Fiorentina, Palladino contro Vanoli, diventa così un bivio: due facce della stessa medaglia che cercano una vittoria che possa indirizzare definitivamente la stagione. Per la Dea, tredicesima con 13 punti e distante 10 lunghezze dal settimo posto, un successo significherebbe avvicinare la zona europea. Per la Fiorentina, ultima a 6 punti, sarebbe un passo vitale verso la salvezza distante 4.

Un destino che si incrocia ancora, per regalarci un nuovo capitolo della storia di due club feriti, ma ancora vivi.