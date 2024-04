Atalanta Fiorentina, Pradè: «L’approccio sarà fondamentale»

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato prima della sfida decisiva in Coppa Italia con l’Atalanta

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni Mediaset prima dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta.

PARTITA – «Sono partite che non vanno gestite, questa sarà una battaglia contro una squadra forte e in salute. Cercheremo di mettere tutto, la finale di Coppa Italia è un traguardo importante, prima veniva un po’ sottovalutata ma ti dà una sensazione bellissima»

SQUADRA MATURA? – «Ce lo dirà la partita di stasera, fare previsioni oggi non è facile. Ci piacerebbe da morire raggiungere questo obiettivo»

APPROCCIO – «Logicamente sarà fondamentale, ma anche l’Atalanta metterà tutte le energie in campo. Noi siamo una squadra imprevedibile che fa bene bene o male male, speriamo stasera di fare bene bene»

FUTURO FIORENTINA – «Visto tutto quello che c’è successo, dobbiamo pensare al presente. Il nostro futuro è adesso, domenica e un’altra semifinale di Conference League. Società come le nostre sono organizzate, hanno già programma da mettere sul piatto, siamo una società in grande ascesa con una proprietà fortissima che tanti allenatori e giocatori vorrebbero venire da noi. Siamo una piazza ambita. Per noi il futuro è oggi»

BELOTTI – «La punta deve fare gol ma Belotti è un giocatore che ti serve sempre, che qualsiasi allenatore vorrebbe allenare. Noi siamo contenti anche così del Gallo»