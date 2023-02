Atalanta For Special: il nuovo progetto solidale nerazzurro a sostegno della disabilità

Il nuovo progetto solidale dell’Atalanta in collaborazione con la Società Nembrese 1913. Il comunicato della società

Non esiste distinzione e discriminazione, soprattutto se si tratta di un tema molto delicato come quello della disabilità. L’Atalanta da sempre si è dimostrata una società tanto attenta quanto solidale su questi temi, e per l’occasione ha creato il progetto “Atalanta For Special”: una collaborazione calcistica tra la società nerazzurra e la Nembrese 1913.

Da oggi c'è una squadra in più da tifare: è nata Atalanta For Special! 🖤💙



The Club proudly announce a new entry in their family welcoming a new team in their roster: Atalanta For Special 🖤💙



🔗 https://t.co/gN234HKnyh pic.twitter.com/wWaTqu3f8c — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 27, 2023

IL COMUNICATO – «Per Atalanta quella di oggi, lunedì 27 febbraio, è una giornata davvero ‘speciale’, la famiglia nerazzurra diventa infatti ancora più grande visto che da oggi conta una squadra in più, quella dell’Atalanta For Special. All’interno del progetto di Corporate Social Responsibility, CSR, e grazie alla collaborazione con la Società Nembrese 1913, Atalanta dà ufficialmente il benvenuto alla squadra Special composta da ragazzi con disabilità intellettivo-relazionali. Gli atleti, 21 giocatori, vestiranno la maglia nerazzurra grazie alla formula dell’adozione. Atalanta, da sempre contro ogni tipo di discriminazione, scende in campo sia per sensibilizzare sui problemi legati alla disabilità che per garantire la dignità, i diritti ed il benessere delle persone disabili. Gli staff educativi e tecnici di Atalanta e Nembrese 1913 affiancheranno ed accompagneranno il team della squadra Special nelle attività dentro e fuori dal campo. La nascita di Atalanta For Special non è una semplice esperienza di calcio, ma un percorso di vita per ragazzi con disabilità ed un’opportunità per disegnare il futuro che si traduce, per quest’anno, con alcune esperienze al Centro Bortolotti di Zingonia, inviti al Gewiss Stadium, attività con il Settore Giovanile atalantino. Nei progetti futuri è in programma la partecipazione al campionato regionale di calcio Paralimpico Sperimentale a 7 FIGC, con incontri che si terranno con cadenza quindicinale a Milano. Tutti gli eventi organizzati ed ai quali parteciperà la squadra Atalanta For Special avranno l’obiettivo chiaro e unico di condividere valori fondamentali quali l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, valori in cui Atalanta crede fortemente».