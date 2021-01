Gian Piero Gasperini non ci sta e attacca anche l’arbitro Marinelli reo di aver dato seguito a perdite di tempo: le sue parole – VIDEO

Gian Piero Gasperini attacca dopo lo 0-0 contro il Genoa. Le sue parole sulla discussione con l’arbitro Marinelli.

«Con l’arbitro c’è stato un colloquio a fine partita per le urla che ci sono di alcuni giocatori che poi si rialzano immediatamente e cominciano a correre se l’arbitro non interviene. Questo avviene su tutti i campi, gli arbitri devono tutelare le squadre che vogliono giocare e che non vogliono perdere tempo. È un brutto esempio che succede con più frequenza e che bisogna togliere».