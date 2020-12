Atalanta, Gasperini: «Leggerezza dopo lo 0-2? Sarebbe gravissimo»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, commenta il pareggio contro il Bologna e la rimonta subita. Ecco le parole dell’allenatore

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio sul campo del Bologna. Ecco le sue dichiarazioni.

«E’ un risultato brutto, avevamo il dominio assoluto della gara, non si poteva prevedere una rimonta così del Bologna. Abbiamo avuto tante possibilità per chiuderla, abbiamo buttato via due punti. Leggerezza? Può essere, ma sarebbe molto grave. Un voto al 2020 dell’Atalanta? E’ stato straordinario purtroppo con la gravissima situazione della pandemia che ci toglie la gioia».