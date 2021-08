Atalanta, Gasperini ha chiamato Petagna: il Napoli propone lo scambio

Calciomercato Atalanta: Gian Piero Gasperini vorrebbe Andrea Petagna come rinforzo per l’attacco. Il Napoli propone uno scambio

Andrea Petagna è l’uomo del momento in casa Napoli, e non solo per la rete decisiva segnata a Marassi contro il Genoa. L’attaccante è infatti al centro di tante voci di mercato. Su di lui ci sarebbe fortissimo l’interesse della Sampdoria, ma nelle ultime ore anche l’Atalanta si sarebbe fatta avanti.

Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Gasperini in persona avrebbe telefonato all’attaccante per sondare il terreno. Il Napoli, dal canto suo, avrebbero chiesto al club nerazzurro il cartellino di Lammers come contropartita.