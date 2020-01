Atalanta, Gasperini: «I ragazzi giocano a memoria. C’è grande entusiasmo»

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria roboante contro il Parma. Le sue parole

Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di Sky Sport la bellissima vittoria ottenuta contro il Parma. Un 5-0 che fa seguito all’altro 5-0 con cui gli orobici hanno chiuso il 2019 contro il Milan. Le sue parole.

TIFOSI – «La felicità dei tifosi? C’è una soddisfazione enorme, c’è una chimica con questa gente che è favolosa. È un momento molto bello, i giocatori lo sentono e in questo contesto c’è una crescita importante della squadra. Stiamo giocando bene, poi dobbiamo gestire tutto questo con umiltà, ma è anche vero che ci crediamo e che stiamo facendo molto bene».

KULUSEVSKI – «C’è stato in settimana il discorso di Kulusevski, ma giocare qui è dura. Un conto è la prospettiva, sono convinto diventi un grande giocatore, ma nell’Atalanta fai fatica a prendere il posto a questi giocatori. La società ha fatto bene a fare questo tipo di scelta»

GOMEZ – «Non è che gli abbia dato qualcosa, ho tirato fuori quello che ha nelle sue possibilità. Non è che se le sia inventate, è sempre stato un giocatore straordinario. Anche con me il primo anno aveva compiti più difensivi, i giocatori cambiano nel corso del tempo, ma sa giocare in qualsiasi ruolo. Se gli chiedo di fare il terzino sa fare anche quello»