Atalanta, Gasperini: «Ci è mancato dinamismo, Retegui il più attivo. Dobbiamo cambiare questa cosa»

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la sfida di Serie A contro la Fiorentina. Tutti i dettagli in merito

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Atalanta, terminata 1-0.

GUARDARE DIETRO – «Bisogna sempre guardare avanti. Abbiamo 8 partite da giocare, 5 in casa e ci giocheremo tutte le nostre carte. Ci rimane un ottimo margine, ma dobbiamo cambiare marcia».

PROBLEMA FISICO O MENTALE – «La prima settimana siamo rimasti ad allenarci in 4, poi è andato via anche Ederson. Oggi non avevamo il dinamismo, le gambe e la velocità per poter mettere in difficoltà la Fiorentina e giocare una partita come abbiamo sempre fatto. Partita che va archiviata, oltretutto ci abbiamo messo del nostro. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, poi l’abbiamo complicata con quel gol preso al 45′. Abbiamo due scontri diretti in casa, dobbiamo ritrovare le energie delle ultime partite».

PROBLEMI – «Ci sono state altre partite in cui la prestazione c’è stata. Abbiamo perso qualche punto in partite sulla carta fattibili, ma oggi eravamo in difficoltà sul piano dinamico. In queste 8 partite ci sono tante squadre in pochi punti, noi siamo lì. Abbiamo degli scontri diretti da sfruttare bene, anche le altre si toglieranno punti fra di loro. Pensare di essere oggi al terzo posto deve essere uno stimolo molto forte».

ATTACCO – «Oggi c’era una difficoltà generale, forse il più attivo è stato Retegui che rientrava. Si vedeva che avevamo pochissime possibilità di essere pericolosi. Il gol preso in quel modo ci ha messo ancora più in difficoltà, ma nel primo tempo erano più per la Fiorentina che per noi. Oggi entrambe non al meglio».