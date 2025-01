Atalanta, Gasperini: «Risultato non scontato. Scamacca e Retegui insieme? Rispondo così»

Le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la sfida di Champions League contro lo Sturm Graz. I dettagli

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Atalanta-Sturm Graz, terminata 5-0.

VITTORIA – «Ci voleva, non riuscivamo mai a vincere in questo 2025, è arrivata nel momento giusto. Abbiamo fatto un buon percorso, avendo un calendario non facile in cui abbiamo affrontato Arsenal e Real Madrid in casa. Questa sera volevamo chiudere, nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo sul piano tecnico, poi abbiamo controllato la partita. Già essere nei primi 24 è un grande risultato, che all’inizio non era così scontato».

BARCELLONA ALLA PROSSIMA – «La sfrontatezza va bene, senza perdere umiltà. Giochiamo contro una squadra molto forte, abbiamo anche un campionato con partite molto dure. Stiamo giocando con grande intensità, ad ogni modo andremo a Barcellona per fare il massimo come facciamo sempre. Sono partite di un prestigio tale, non abbiamo mai incontrato il Barcellona in questi anni. Non so se per fortuna visto che abbiamo incontrato tutte le big d’Europa. Per noi sarà un grande stimolo, vedremo queste due partite di campionato che la precedono. Alternare giocatori non vuol dire non voler vincere, a Riad ho cambiato tre giocatori che contro la Roma erano stati protagonisti ma sembrava che fossimo andati là per non giocare. In tante partite si deve sfruttare la rosa, com’è successo stasera».

KOLASINAC – «Il suo arrivo ha migliorato la difesa, per la personalità e il carattere che sa infondere alla squadra. Abbiamo un nucleo molto importante, ma stanno crescendo altri calciatori come Samardzic e Cuadrado che è un giocatore che non abbiamo con quelle caratteristiche sulle fasce. Stanno dando un contributo importante, per allargare le nostre scelte nella rosa».

SCAMACCA E RETEGUI – «Visto anche gli altri attaccanti è la soluzione più probabile, ma sono convinto che possano giocare anche insieme. Vedremo se dall’inizio o a partita in corso, Scamacca ha bisogno di un periodo di rodaggio, è molto motivato. Aveva iniziato la stagione in modo fantastico, cercherò di metterlo dentro il prima possibile. Dobbiamo stare attenti perché ci manca un sostituto di Lookman e De Ketelaere, a meno che Zaniolo non diventi quel tipo di giocatore. Io credo che l’attacco sia fondamentale, avere giocatori che possono entrare e essere determinanti è importante. Samardzic ora sta facendo bene, è una squadra che può crescere».

NUOVO ATTACCANTE – «Mi sembra che la società non voglia far niente, io devo pensare al presente».

BASTA GIOVANI? – «A me vanno bene anche quelli di prospettiva, siamo l’Atalanta».