Atalanta, Gasperini: «Rosso? Ilicic ha fatto una piccola stupidata»

Atalanta, Gasperini commenta la sconfitta contro il Cagliari: «Il rosso a Ilicic? Non ho più voglia di commentare gli episodi»

Ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto per commentare la sconfitta della sua squadra contro il Cagliari. Le sue parole:

«Il rosso? Non ho più voglia di commentare gli episodi arbitrali. Lykogiannis era anche ammonito e con un giallo sarebbe stato espulso, ma l’arbitro ha valutato così. Ilicic ha fatto una piccola stupidata. La testa è fondamentale ed oggi non era a posto per la prima parte della gara. Ora ci buttiamo in Champions e anche se i tempi sono molto stretti prepareremo la partita al meglio».