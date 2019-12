Atalanta, Gollini: «Gioia incredibile. Ecco cosa ci siamo detti prima del match»

Gollini, portiere dell’Atalanta, commenta così il successo in Champions League contro lo Shakhtar che vale la qualificazione agli ottavi

Commozione e appagamento per Pierluigi Gollini, portiere dell’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport dopo la strepitosa vittoria contro lo Shakhtar Donetsk e la conseguente qualificazione agli ottavi di Champions.

«Partita incredibile, siamo tutti felicissimi e stanchissimi. La gioia è incredibile, difficile da descrivere l’emozione che stiamo tutti provando. Si era messa male nelle prime partite, poi siamo risaliti e ci siamo detti che volevamo fare la grande partita questa sera per fare l’impresa. Faceva freddo, ora ce ne torniamo in Italia, non vediamo l’ora. Dopo Manchester? Il clima era ben diverso, avevamo preso una bella batosta. Ma anche in quella sconfitta non sono mancate in noi le nostre sicurezze che abbiamo come collettivo dapprima e poi come singoli. Il KO lì ci poteva stare, ma non ci ha scomposti più di tanto, anzi: ci ha fatto capire che se volevamo competere ad alti livelli bisognava fare qualcosa in più».