Papu Gomez, ormai separato in casa con l’Atalanta, vuole la Champions League: spunta una squadra inglese

Prosegue la telenovela Gomez in casa Atalanta. In rottura con la società e in uscita, il giocatore è al momento bloccato.

Il Papu ha intenzione di andare in squadre che non lottino per la Champions League: pensa di poter giocare per vincere il trofeo. La Dea, però, come spiega Sky, non ha intenzione di cederlo a dirette concorrenti come Juventus o Inter: occhio al Leicester in Premier League.