Atalanta, Hateboer e Bakker nemmeno in panchina: il motivo

La scelta di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, sull’utilizzo dei due esterni per la sfida contro il Milan

A sorpresa, Gian Piero Gasperini ha deciso di mandare in tribuna Hateboer e Bakker per la sfida delle 18 contro il Milan. Per i due esterni non sembra esserci nessun problema fisico, bensì si tratta di una scelta tecnica.

Vedremo se nel post partita l’allenatore dell’Atalanta vorrà dare delle spiegazioni. Intanto i nerazzurri sono pronti ad affrontare una partita fondamentale per la loro stagione.