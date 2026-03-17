Atalanta, Hien alla vigilia del ritorno col Bayern Monaco: «C’è voglia di rivalsa, sulla sfida con Kane vi dico questo»

Atalanta, la conferenza stampa di Isak Hien alla vigilia degli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Bayern Monaco

Tra le partite di domani degli ottavi di Champions c’è Bayern Monaco Atalanta: il difensore della Dea, Isak Hien, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia, dopo la sconfitta maturata all’andata per 1 a 6. Queste le sue dichiarazioni.

LA SFIDA CON KANE – «Sarà un grande duello, ma cambierà poco: la priorità è farsi trovare pronti».

COSA MI MANCA PER IL GRANDE SALTO? – «Sono migliorato molto in questi anni e penso sempre partita dopo partita. Sono fatto così e vogliamo affrontare alla grande la gara di domani».

COSA CI SIAMO DETTI DOPO IL PAREGGIO CON L’INTER – «E’ un pareggio che ci ha dato tanta forza. Abbiamo affrontato l’Inter ed è stata una squadra difficile da affrontare. Siamo contenti del risultato e vogliamo continuare così».

VOGLIA DI RIVALSA DOPO L’ANDATA – «Molta. Noi vogliamo riscattarci facendo tesoro di quella che è stata la gara dell’andata».

COME PREPARARE UNA GARA COME QUESTA? – «Come ha detto il mister, dobbiamo affrontare questa prova con grande orgoglio. Daremo il massimo domani».

LA PAROLA SCRITTA SULLA LAVAGNA DI PALLADINO – «Gruppo. Perché è la sensazione che ho avuto dell’Atalanta: un gruppo che da tutto indipendentemente dai risultati. Quando giocavo a Verona la sensazione era che quando si affrontava l’Atalanta bisognava lottare su ogni pallone. Sono molto orgoglioso di essere qui».

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