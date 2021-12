Atalanta, il c.t. della Costa d’Avorio: «Boga-Gasperini mix super»

Il c.t. della Costa d’Avorio Beaumelle ha parlato dell’arrivo di Boga all’Atalanta

Patrice Beaumelle, commissario tecnico della Costa d’Avorio, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dell’arrivo di Boga all’Atalanta.

BOGA-GASPERINI – «Che combo con Gasperini! È l’allenatore giusto per lui. Bergamo è la piazza giusta per uno come lui, anche perché la Dea non ha un giocatore così. Lui è devastante nell’uno contro uno, ti punta e non lo prendi più. È un colpo, e in Coppa sarà ancora più motivato. Gasperini è il tecnico ideale per Boga. Parlano la stessa lingua, lo renderà ancora più forte».

QUALITA – «Il dribbling. Quel Chelsea era devastante. Davanti c’erano lui e Abraham, in difesa Tomori. Boga saltava tutti con facilità e poi metteva il pallone davanti la porta per gli attaccanti. Un fenomeno».

CARATTERE – «In campo sembra uno spaccone, ma in realtà è uno dei ragazzi più timidi mai visti. Dottor Jekyll e Mister Hyde del pallone. In allenamento è fissato con i numeri, poi però se ne sta per conto suo».