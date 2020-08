Atalanta, Ilicic ringrazia i compagni di squadra per il supporto – FOTO

Josip Ilicic ha postato una foto sul suo profilo Instagram ringraziando i compagni di squadra per il supporto e l’affetto mostrato

Al termine del match perso contro l’Inter, l’Atalanta si è riunita in campo per una foto di gruppo e per festeggiare la qualificazione in Champions League. Nella foto è spuntata una maglia di Josip Ilicic, out da molte settimane e attualmente in Slovenia per problemi personali.

Il fantasista ha postato la foto scattata al Gewiss Stadium scrivendo “Grandi” e ringraziando tutti i suoi compagni di squadra per l’affetto mostrato.