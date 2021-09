Atalanta, Ilicic ritrovato: sarà l’arma in più per la Champions League

Dopo un’estate difficile, l’Atalanta ha ritrovato Josip Ilicic. Lo sloveno sarà fondamentale nel percorso in Champions League

Dopo un’estate molto complicata, con le tante voci che volevano vicino all’addio, Josip Ilicic si è ripreso l’Atalanta in questo inizio di stagione. Gian Piero Gasperini è tornato a metterlo al centro del progetto nerazzurro e adesso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, lo sloveno sarà una delle armi della Dea in Champions League.

Proprio nella competizione europea, Ilicic si esalta. In 13 presenze, di cui 8 da titolare con l’Atalanta, ha infatti messo a segno ben 6 reti.