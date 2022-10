Atalanta, in attacco chi schierare Hojlund o Zapata? L’opinione dei tifosi nerazzurri

Il commento dei tifosi dell’Atalanta su chi schierare in attacco contro l’Empoli questa domenica tra Hojlund e Duvan Zapata

Con Luis Muriel fuori per squalifica, l’Atalanta si ritrova di fronte ad un dubbio offensivo: come centravanti meglio schierare Zapata o Hojlund contro l’Empoli? Da una parte il colombiano appena rientrato dall’infortunio con la necessità di acquisire minutaggio e sicurezza, dall’altra però il numero 17 nerazzurro ha dimostrato di avere fame, doti tecniche interessanti e un grande impatto nel contesto partita. In attesa di sapere quale sarà la decisione di Gasperini, ecco l’opinione dei tifosi orobici.

Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 458 utenti nerazzurri, i risultati sono abbastanza chiari: un 78% vorrebbe vedere Hojlund titolare; il restante 22% invece vuole puntare sul colombiano Duvan Zapata.