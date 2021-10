Atalanta, infortunio Demiral: le condizioni del difensore

Infortunio Demiral: il difensore turco dell’Atalanta ha subito un’elongazione del flessore della coscia destra

Brutte notizie per l’Atalanta. Merih Demiral ha subito un’elongazione del flessore della coscia destra e nei prossimi giorni effettuerà altri accertamenti clinici per stabilire i tempi di recupero.

Una tegola non indifferente per il tecnico Gian Piero Gasperini, che in questo avvio di stagione ha dovuto rinunciare a numerosi calciatori per infortunio.