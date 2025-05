31 anni senza Ayrton Senna: dove giocava l’Atalanta nel 1994 quando scomparve il pilota Brasiliano a Imola?

Quell’Atalanta Inter giocato in concomitanza con la scomparsa del pilota di Formula 1 Ayrton Senna nel 1994 in quel di Imola

«E tu dov’eri quando morì Senna? Chiunque saprebbe risponderti senza esitare». Questa frase di Lucio Dalla fa capire quanto sia indelebile il ricordo di quello che accadde il 1 maggio 1994 al circuito di Imola, quando il pilota brasiliano della Williams Ayrton Senna, vincitore di tre titoli mondiali in Formula uno, perse la vita alla curva del Tamburello. In quel momento, essendo domenica calcistica, contro chi stava giocando l’Atalanta quando si apprese la tragica notizia?

Siamo nell’annata 1993/1994 e i nerazzurri, dopo sei anni consecutivi in Serie A, retrocedono tra mille polemiche: una stagione iniziata con grandi aspettative dopo la campagna acquisti che aveva visto il presidente Percassi portare a Bergamo sia Francesco Guidolin (mister che praticava il cosiddetto “calcio champagne”) che il centrocampista Sauzée (fresco vincitore della Champions League con il Marsiglia), per poi precipitare nei bassifondi della classifica. Il tutto condito dal passaggio societario alla famiglia Ruggeri. Se da una parte ad Imola si cerca di capire cosa sia successo a Senna dopo l’incidente, dall’altra l’Atalanta doveva affrontare in casa l’Inter che stava vivendo una delle stagioni più controverse della sua storia: salvezza conquistata con un punto di vantaggio e la vittoria della Coppa UEFA.

Pronti via e gli uomini di Valdinoci prendono il comando della gara grazie alle giocate dei suoi giovani: in particolar modo Morfeo, Saurini e Orlandini. Lo stesso Orlandini infatti sigla il vantaggio, ma i milanesi raggiungono facilmente il pareggio con Ruben Sosa. Nella ripresa i bergamaschi provano ad infierire nuovamente la difesa interista, e il doppio vantaggio dell’Atalanta è firmato da Marco Sgrò: giocatore che sarà protagonista con Emiliano Mondonico tra il 1996 e il 1998.

L’epilogo della stagione è in parte consolato dall’arrivo di Emiliano Mondonico per costruire un secondo ci ciclo vincente. Ritornando a quella partita, il match finisce 2-1, ma purtroppo in Emilia Romagna il cuore di Ayrton Senna cessò di battere, nella tristezza del mondo dello sport: l’esito più drammatico di una domenica turbolenta.