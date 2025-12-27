Atalanta Inter, Chivu in conferenza stampa: «Con loro sempre una partita molto dura. Mercato? Difficile parlare ora. Sul bilancio del 2025 dico che...»

Atalanta Inter, Chivu in conferenza stampa ha parlato della trasferta di Bergamo. Una sfida molto delicata per il club nerazzurro

Giornata di vigilia per l’Inter. Cristian Chivu in conferenza stampa ha presentato la delicata trasferta in casa dell’Atalanta.

CHE PARTITA MI ASPETTO? L’IMPORTANZA DELL’APPROCCIO – «Sempre stata una partita ostica, a prescindere dalla guida. Con Gasperini hanno costruito qualcosa di importante, poi hanno cercato di mantenere la stessa identità. Con Raffaele hanno trovato quella continuità nelle vittorie e nel dare gli stimoli giusti. Sappiamo che non sarà facile, con loro non sono mai partite semplici. Dobbiamo essere bravi, coraggiosi, mantenere la voglia di vincere qualche seconda palla ed essere concreti nelle poche occasioni che ti concederanno».

SERVE QUALCOSA DAL MERCATO? – «Ci sono ancora 5-6 giorni fino all’apertura del mercato, poi per un allenatore è sempre difficile parlare di mercato. Se lo fai sembra che manchi di rispetto ai tuoi giocatori. Un allenatore non potrà mai dirvi cosa manca, cosa serve e cosa vorrebbe prendere, perché vuol dire che quei 25 giocatori che ha a disposizione al momento non sono all’altezza delle proprie idee».

IL MIO BILANCIO DEL 2025 E IL SOGNO PER IL 2026 – «Non parlo mai di me stesso, ma della squadra. Sono stati 5 mesi difficili, credo all'inizio, per quello che era stato il vissuto e la fine dalla stagione scorsa, ma abbiamo fatto di tutto per rimetterci sulla strada giusta, per essere competitivi, abbiamo lavorato sodo, lasciandoci alle spalle la delusione del passato. Ci siamo messi in carreggiata, abbiamo provato fin dall'inizio ad aggiungere cose che servivano al gruppo sia a livello tattico che mentale. Abbiamo alti e bassi, non siamo perfetti e non abbiamo mai cercato di esserlo. Stiamo cercando di migliorare quegli aspetti che a volte indirizzano l'andamento di una stagione. Direi che, anche se siamo a dicembre, dire che siamo un cantiere aperto non è semplice da dire, però la realtà è che una squadra che vuole essere competitiva bisogna che ogni giorno mantiene l'ambizione giusta per portare avanti una stagione».