Atalanta-Inter highlights e gol: le azioni salienti del match della 12ª giornata della Serie A 2018/2019

Allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ di Bergamo, per il 12° turno della Serie A 2018/2019, va in scena Atalanta–Inter. Sfida tutta nerazzurra con le due squadre reduci da momenti positivi: la formazione di Gasperini (15 punti) viene da atre vittorie di fila e cerca il risultato per avvicinare la zona europea; l’Inter di Spalletti (25) è reduce da sette vittorie consecutive in campionato e punta alla vittoria per tenersi al passo della Juventus capolista.

La gara di Bergamo è diretta dall’arbitro Fabio Maresca della sezione di Napoli. L’Atalanta vanta 7 precedenti con Maresca, di cui l’ultimo nella stagione in corso (sconfitta interna per 1-0 con il Cagliari); un solo precedente invece coi nerazzurri milanesi, sempre nella stagione in corso, nella vittoria interista per 2-1 sul campo della Spal. Ecco i gol e gli highlights di Atalanta-Inter: