Atalanta Inter, l’analisi tattica: ecco come Inzaghi è riuscito a battere Gasperini

Atalanta Inter, l’analisi tattica del match del Gewiss Stadium: ecco le due mosse che Inzaghi ha usato per battere Gasperini

Nel match di ieri sera in programma alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo, l’Inter di Simone Inzaghi ha portato a casa l’ottavo successo consecutivo contro l’Atalanta di Gasperini. Il quotidiano Tuttosport nell’edizione odierna si è soffermato sulle mosse decisive di Simone Inzaghi che hanno indirizzato la partita a favore dei nerazzurri.

ATALANTA INTER – «Un’Inter che a Bergamo ha stravinto, giocando la miglior partita del suo campionato, mettendo il punto esclamativo all’ultimo scontro diretto di stagione, dopo i troppi blackout in quelli che l’avevano preceduto. Un bravo va detto soprattutto a Inzaghi per come ha preparato la gara. Due le mosse che hanno dato scacco a Gasp, che nell’interista da sempre trova la sua kryptonite: Barella “guastatore” su tutto il fronte di un centrocampo, dove Calhanoglu e Mkhitaryan hanno passeggiato sugli avversari, e la ThuLa piazzata in verticale in un 3-5-1-1 dove Lautaro accorciava verso i centrocampisti, mentre Thuram partiva a razzo negli spazi. Così è nata la combinazione che ha portato al clamoroso palo centrato in avvio dal francese a Carnesecchi battuto, mentre il raddoppio nerazzurro si è sviluppato grazie a una combinazione di Barella – nell’occasione trequartista – con Lautaro. A rompere l’equilibrio ci aveva pensato l’eroe che non ti aspetti, vale a dire Carlos Augusto, titolare solo perché Dimarco era fuori per infortunio».