Atalanta, Juric vuole proseguire la risalita in classifica: il tecnico sta pensando a questa soluzione - Calcio News 24

Atalanta, Juric rivoluziona l’attacco: Lookman e Sulemana insieme per una nuova identità offensiva

In casa Atalanta soffia un vento di cambiamento. La sosta per le Nazionali ha offerto a Ivan Juric l’occasione perfetta per sperimentare e dare forma a nuove idee tattiche, e il risultato potrebbe segnare una svolta significativa nel percorso della squadra. Nel calcio del tecnico croato, infatti, non esistono ruoli rigidi ma interpreti capaci di trasformarsi a seconda delle esigenze del gioco. E da questa filosofia nasce una novità intrigante: Ademola Lookman e Kamaldeen Sulemana possono coesistere, non solo alternarsi.

Quella che inizialmente sembrava una semplice soluzione d’emergenza, adottata contro il Como per far fronte all’assenza dei centravanti, si è trasformata in un esperimento tattico estremamente interessante. L’Atalanta ha mostrato fluidità, intensità e imprevedibilità in fase offensiva, caratteristiche che hanno sempre rappresentato la cifra stilistica del club bergamasco. Lookman e Sulemana, schierati insieme, hanno garantito movimento continuo, pressing alto e capacità di attaccare la profondità con grande velocità.

Juric, noto per la sua abilità nel valorizzare giocatori duttili, ha intuito che la coppia può diventare un’arma strategica anche quando torneranno De Ketelaere e Scamacca. L’idea è quella di costruire un attacco dinamico, capace di cambiare forma durante la partita: Lookman può muoversi da seconda punta o da esterno offensivo, mentre Sulemana, con la sua forza fisica e il dribbling, può alternarsi tra le corsie e il centro. Una soluzione che, se consolidata, potrebbe rendere l’Atalanta ancora più imprevedibile.

Il progetto di Juric va oltre il singolo esperimento. Il tecnico vuole riportare l’Atalanta ai livelli di aggressività e intensità che l’hanno resa una delle squadre più temute in Italia e in Europa. Con una rosa profonda e versatile, l’obiettivo è costruire un gruppo capace di adattarsi alle diverse situazioni di gioco, mantenendo però intatta l’identità offensiva che da anni contraddistingue i nerazzurri.

Il futuro prossimo dirà se la convivenza tra Lookman e Sulemana diventerà una costante, ma le prime indicazioni sono più che positive. La sensazione è che Juric abbia trovato una chiave nuova per esaltare il potenziale offensivo dell’Atalanta, puntando su ritmo, fantasia e imprevedibilità. Una scelta coraggiosa, che conferma come la squadra bergamasca resti uno dei laboratori tattici più affascinanti del calcio italiano.