Atalanta Juve, Gasperini la carta in più per la Dea: ecco il dato

Atalanta Juve, Gasperini è un tabù per i bianconeri: mai battuto. La vittoria della Vecchia Signora a Bergamo manca dal 2016

La partita di Bergamo contro l’Atalanta, per qualsiasi squadra, non può mai essere semplice considerata la qualità dei nerazzurri. Non lo farà neanche per la Juve alla ripresa dalla sosta per le Nazionali.

La Gazzetta dello Sport analizza come la gara contro gli orobici rappresenti per i bianconeri un piccolo tabù. La vittoria manca dal marzo del 2016, da quel momento mai più un bottino pieno. Dall’arrivo di Gasperini sulla panchina della Dea, inoltre, mai la Vecchia Signora è tornata a Torino da vincitrice.