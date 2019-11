Atalanta Juve: Zapata non convocato per il match contro i bianconeri

Duvan Zapata non sarà convocato per la sfida di domani pomeriggio contro la Juventus: emergenza in attacco per Gasperini

Emergenza in attacco per Gasperini. Duvan Zapata non prenderà parte alla sfida tra Atalanta e Juventus in programma sabato pomeriggio alle ore 15 al Gewiss Stadium. Nonostante la piccola speranza che aveva lasciato trapelare Gasperini in conferenza stampa, il colombiano non sarà rischiato.

Dopo le ultime prove, infatti, si è deciso di non rischiare: Zapata dunque rimane a casa, non convocato per la gara contro la Juventus.