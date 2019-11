Atalanta Juventus: Bentancur può essere la chiave

Atalanta-Juventus sarà una gara molto difficile per la squadra di Sarri. Bentancur può aiutare a consolidare il possesso

Di ritorno dalla sosta, alla Juventus aspetta una delle partite più difficili possibili. Quello di Bergamo è infatti uno dei campi più ostici della Serie A, e non è facile riprendere contro un avversario che gioca con una tale intensità.

Considerando che le marcature a uomo bergamasche tenteranno di bloccare Pjanic, la Juventus dovrà cercare il modo di far progredire la manovra. Bentancur può essere un’ottima soluzione, per dare ai bianconeri un doppio play in grado di facilitare il consolidamento del possesso. Non sarà un impegno facile.