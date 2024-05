Atalanta Juventus, CONTATTO Hien-Vlahovic: proteste bianconere, Maresca e Var lasciano giocare

Nel corso del secondo tempo c’è stato un contatto tra Hien e Vlahovic: Maresca lascia giocare e il Var non lo richiama

Al 54esimo episodio da moviola tra Atalanta Juventus, finale di Coppa Italia vinta 1-0 dai bianconeri con gol di Vlahovic. Proprio l’attaccante serbo è stato protagonista di questa situazione che ha lasciato qualche dubbio.

Infatti Hien spinge il centravanti in area di rigore e in più si nota un contatto basso fra le ginocchia. Per Maresca non c’è nulla e la sala Var non interviene. Vibranti proteste bianconere.