Atalanta, l’ascesa di Gollini. Dopo la Dea caccia all’Europeo

Atalanta, l’ascesa di Gollini. Prima si è preso i nerazzurri, ora cerca una maglia per l’Europeo con l’Italia. E domenica c’è la Juve

In pochi mesi Pierluigi Gollini ha conquistato tutti. In primis Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, che ormai lo vede come guardiano di porta inamovibile. Intanto, a suon di prestazioni, è arrivata anche un’altra soddisfazione.

Si tratta del debutto con la maglia della Nazionale, avvenuta venerdì scorso. L’obiettivo principale per l’estremo difensore, scrive La Gazzetta dello Sport, è conquistare definitivamente l’azzurro per l’Europeo. Intanto domenica sfiderà per la prima volta la Juve.