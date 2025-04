Atalanta Lecce, anche Garzya contrario alla data del rinvio: «Pare che si giochi domenica, è assurdo»

Resta molto discussa la scelta della Lega di rinviare la gara Atalanta Lecce, valevole per la 34a giornata di Serie A, a domenica 27 aprile.

Ad essere interpellato sulla questione, questa volta, è Luigi Garzya, ex giocatore dei pugliesi, che a TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, ha dichiarato: «Non ho parole, se ne va via un pezzo di storia del Lecce. Quasi 20 anni, prima il padre e poi lui. Pare che si giochi domenica, è assurdo. Se fosse stato coinvolto un giocatore non si sarebbe giocato. Con un fisioterapista 3 giorni di lutto, per un calciatore una settimana. Serve rispetto, innanzitutto per la famiglia. Mi sembrano assurdi certi ragionamenti, ci sono persone di Serie A e persone di Serie B. E’ stata una botta tremenda per il gruppo, era una persona sempre a contatto con la squadra che viveva con loro. È un massaggiatore che vive tutti i giorni con i giocatori, un vero componente della squadra»