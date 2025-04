Atalanta Lecce, salentini in lutto: si gioca o no? Cosa prevede il regolamento in caso non si presentasse

Atalanta Lecce, i salentini in lutto per la scomparsa del fisioterapista Fiorita e polemici con la Lega sul rinvio: le ultime e cosa dice il regolamento

Il Lecce è in lutto per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita e, nonostante il dolore, alla fine scenderà in campo domenica contro l’Atalanta. Il club avrebbe voluto un ulteriore rinvio della partita, considerando insufficiente lo slittamento di due giorni deciso dalla Lega, ma ha deciso di partire per Bergamo nella mattinata stessa del match. La società salentina, profondamente colpita, ha espresso amarezza per la gestione della situazione, lamentando il mancato rispetto delle condizioni psicologiche della squadra.

Da regolamento, un’eventuale mancata presentazione avrebbe comportato la sconfitta a tavolino per 0-3 e una penalizzazione di un punto in classifica, complicando ulteriormente la corsa salvezza. Attualmente il Lecce è a 26 punti, a una sola lunghezza da Empoli e Venezia, e il rischio di retrocessione resta concreto, specie considerando il difficile calendario finale. Nonostante il momento di grande sofferenza, la squadra onorerà l’impegno, spinta anche dall’affetto dei tifosi, che avevano chiesto di non giocare.