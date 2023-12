Atalanta Milan, analisi Calvarese: «L'1-1 di Giroud discusso...»

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro, ha fatto la sua consueta analisi degli episodi in Atalanta-Milan giudicando l’operato di La Penna

LA PENNA – «Secondo big match stagionale per La Penna. Rocchi punta su di lui, che dopo una lunga rincorsa vuole raggiungere la stabilità. Eppure dopo la buona prestazione in Napoli-Fiorentina, diretta a ottobre, l’arbitro romano fornisce una prestazione discontinua sia sotto il profilo tecnico che disciplinare, in una partita non semplice».

EPISODIO 1-1 – «L’episodio più discusso è quello precedente all’1-1 di Giroud. Nell’azione che porta al calcio d’angolo del gol, Musah spinge a terra Lookman con due mani. L’attaccante atalantino aveva stoppato il pallone col petto e stava per giocarlo. L’obiettivo del centrocampista rossonero non è intercettare il pallone, ma bloccare l’avversario. Per questo motivo manca un fallo in favore dell’Atalanta. Il Var comunque non poteva intervenire».