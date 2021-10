Al Gewiss Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Atalanta e Milan: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al “Gewiss Stadium”, Atalanta e Milan si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Atalanta Milan 0-1 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio Rotola il pallone a Bergamo.

30” GOL MILAN 0-1 Verticalizzazione improvvisa di Theo Hernandez che manda Calabria solo davanti a Musso, il primo tiro non va, Musso respinge ma sul tap-in non sbaglia il terzino rossonero.

3′ Zappacosta perde un pallone in uscita, Leao se ne va a sinistra e mette al centro dove non arriva Rebic.

6′ Rinvio lungo di Maignan sui piedi di Rebic che si allarga a sinistra e premia l’inserimento di Diaz; destro violento su cui si immola Demiral.

9′ Angolo per l’Atalanta, la palla sbuca al limite per De Roon che la spedisce in curva.

14′ Zapata va via a Calabria e Kjaer, si presenta davanti a Maignan che lo iponotizza ma la palla resta buona per Malinovskyi che si lancia in spaccata per il tap-in ma Tonali si immola e consente a Tomori di salvare comodamente sulla linea.

18′ Zapata va centralmente da Malinovskyi che arma il sinistro ma trova Kessié.

19′ Contropiede Milan, Rebic va da Diaz che prova la botta rasoterra, Musso quasi sorpreso ci mette il piede.

20′ Zappacosta rientra sul sinistro, salta Theo Hernandez e cerca il primo palo rasoterra ma Maignan si salva il corner; dalla battuta svetta Zapata ma ancora Maignan.

21′ Pessina salta secco Tomori, entra in area ma il centrale ex Chelsea interviene da dietro in maniera regolare.

23′ Pessina a terra Il centrocampista ha accusato il contrasto con Tomori, verosimilmente un problema muscolare alla coscia destra nell’allungo. Atalanta momentaneamente in 10.

24′ Sostituzione Atalanta Fuori Pessina che esce in barella, dentro Pezzella.

Atalanta Milan 0-1: risultato e tabellino

RETE: 1′ Calabria (M).

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Zappacosta; Pessina (dal 24′ Pezzella), Malinovskyi; Zapata. All. Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao, Rebic. All. Stefano Pioli.

ARBITRO: Marco Di Bello di Brindisi.