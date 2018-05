Donnarumma, i tifosi del Milan rifiutano la sua maglia

Atalanta-Milan è terminata 1-1, protagonista in negativo Gianluigi Donnarumma con un erroraccio. E nel post-partita i tifosi hanno rifiutato la sua maglia…

Dopo il doppio errore in finale di Coppa Italia, Gigio Donnarumma protagonista in negativo anche in Atalanta-Milan. Un suo errore nel finale ha permesso alla Dea di agguantare l’1-1 con una papera sul colpo di testa di Andrea Masiello e i tifosi rossoneri non l’hanno presa bene. E lo hanno evidenziato nel post-partita…

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Donnarumma e alcuni suoi compagni di squadra sono andati sotto il settore ospiti per ringraziare i tifosi giunti all’Atleti Azzurri e gli hanno lanciato le proprie maglie. I capi ultrà del Milan però hanno rifiutato il gesto del numero 99 che, sorpreso e deluso, si è tenuto stretto la casacca nelle mani per rientrare poi nello spogliatoio.