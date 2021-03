Atalanta, Miranchuk miglior giocatore di gennaio: «Non me l’aspettavo»

Aleksey Miranchuk è stato eletto dai tifosi dell’Atalanta come miglior calciatore del mese di gennaio

Aleksey Miranchuk, trequartista dell’Atalanta, è stato eletto dai tifosi nerazzurri come miglior giocatore del mese di gennaio. Ai canali ufficiali della Dea, il russo ha commentato il riconoscimento ricevuto.

«Se mi aspettavo il premio? A dir la verità, no. Non me l’aspettavo. Sono molto contento di aver ricevuto questo riconoscimento perché ci tengo a far bene ed esser apprezzato dai tifosi, questo mi fa sentire più sicuro in me stesso. Sono contento dell’affetto e della stima dei fan in generale, di tutti coloro che mi sostengono in Russia, in Italia insomma dappertutto. Per questo sono molto grato a tutti coloro che mi hanno votato. Spero, anzi sono sicuro, di continuare a migliorarmi per occasioni del genere e ad essere d’aiuto per la squadra e per contribuire a nuove vittorie che sicuramente arriveranno».