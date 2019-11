Atalanta, Muriel: «Champions? Ci crediamo. Ecco l’attaccante più forte»

Atalanta, Muriel non ha dubbi: «In Champions ci crediamo ancora, prima testa al Brescia. L’attaccante più forte? Dico Firmino»

A tutto Luis Muriel. Il colombiano dell’Atalanta ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport, rilasciando delle dichiarazioni anche sulla corsa Champions. «Contro la Dinamo una partita fantastica. Ci crederemo fino in fondo, ora pensiamo al Brescia, poi prepareremo bene la sfida allo Shakhtar».

Poi una chiosa su chi, per lui, è attualmente uno dei migliori attaccanti al mondo: «Non dico i nomi di quelli che segnano 40 gol a stagione. No, ho un’altra idea. Infatti, scelgo Firmino per la sua enorme qualità che non significa soltanto buttarla dentro».