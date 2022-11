Atalanta, oggi si ritorna a Zingonia. Testa alle amichevoli invernali

L’Atalanta ritornerà ad allenarsi a Zingonia in vista delle prossime amichevoli di dicembre: tanti test per ripartire alla grande

Eccezione fatta per coloro che sono impegnati ai Mondiali in Qatar, l’Atalanta ritorna a Zingonia per prepararsi al meglio in vista delle amichevoli invernali contro Frankfurt, Nizza, Betis e AZ (con la ripresa della stagione dietro l’angolo). L’obiettivo sarà quello di testare e sperimentare, soprattutto per cercare di capire dove questa squadra necessiti dei miglioramenti, nonostante abbia una buona base tecnica.

IL COMUNICATO –«Riposo finito per i nerazzurri che da lunedì 28 novembre riprenderanno con una seduta al pomeriggio la preparazione durante la lunga sosta del campionato per i Mondiali in Qatar. Dopo le due settimane di pausa concesse da mister Gasperini, la squadra ricomincerà gli allenamenti al Centro Bortolotti di Zingonia (a porte chiuse). Saranno assenti naturalmente i quattro nazionali impegnati ai Mondiali, de Roon e Koopmeiners con l’Olanda, Mæhle con la Danimarca e Pašalić con la Croazia. I nerazzurri sono attesi da cinque settimane di lavoro prima della ripresa del campionato con la trasferta sul campo dello Spezia del 4 gennaio. In questo periodo non mancheranno però appuntamenti internazionali che contraddistingueranno il dicembre atalantino, il primo è in programma venerdì 9 dicembre: al Gewiss Stadium di Bergamo, con fischio d’inizio alle 20, l’Atalanta ospiterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, attuale quarta forza della Bundesliga, per il XXV Trofeo Achille e Cesare Bortolotti».