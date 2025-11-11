Atalanta Palladino, il tecnico ex Fiorentina è appena arrivato a Zingonia! L’annuncio ufficiale della Dea è atteso nelle prossime ore – VIDEO

Atalanta Palladino, l’allenatore è arrivato a Zingonia: atteso l’annuncio ufficiale nelle prossime ore! I dettagli – VIDEO

Dopo l’ufficialità dell’esonero di Ivan Jurić, l’Atalanta è pronta ad aprire un nuovo capitolo con Raffaele Palladino. Dopo le esperienze a Monza e Fiorentina, il tecnico riparte da Bergamo: per lui è pronto un contratto di un anno e mezzo, con scadenza fissata a giugno 2027.

A Zingonia sono già arrivati l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico, in attesa del nuovo allenatore. Poco dopo, Palladino ha fatto il suo ingresso nel centro sportivo, accompagnato dal vice Federico Peluso come riportato da Gianluca Di Marzio.

Per l’ex tecnico del Monza si tratta della terza avventura in Serie A. L’annuncio ufficiale della Dea è atteso nelle prossime ore.