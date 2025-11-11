Atalanta News
Atalanta Palladino, il tecnico ex Fiorentina è appena arrivato a Zingonia! L’annuncio ufficiale della Dea è atteso nelle prossime ore – VIDEO
Atalanta Palladino, l’allenatore è arrivato a Zingonia: atteso l’annuncio ufficiale nelle prossime ore! I dettagli – VIDEO
Dopo l’ufficialità dell’esonero di Ivan Jurić, l’Atalanta è pronta ad aprire un nuovo capitolo con Raffaele Palladino. Dopo le esperienze a Monza e Fiorentina, il tecnico riparte da Bergamo: per lui è pronto un contratto di un anno e mezzo, con scadenza fissata a giugno 2027.
LEGGI ANCHE – Atalanta, inizia l’era Palladino! Come giocherà la Dea con il nuovo tecnico e quali giocatori utilizzerà? Tutti i dettagli in casa nerazzurra
A Zingonia sono già arrivati l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico, in attesa del nuovo allenatore. Poco dopo, Palladino ha fatto il suo ingresso nel centro sportivo, accompagnato dal vice Federico Peluso come riportato da Gianluca Di Marzio.
Per l’ex tecnico del Monza si tratta della terza avventura in Serie A. L’annuncio ufficiale della Dea è atteso nelle prossime ore.
Visualizza questo post su Instagram
Atalanta, inizia l’era Palladino! Come giocherà la Dea con il nuovo tecnico e quali giocatori utilizzerà? Tutti i dettagli in casa nerazzurra
Atalanta Palladino, accordo con l’ex tecnico della Fiorentina ma mancano ancora dei dettagli su un altro aspetto: tutti gli aggiornamenti
Ultimissime
video
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...