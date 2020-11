José Luis Palomino, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match perso contro l’Hellas Verona

PRESTAZIONE – «Noi cerchiamo sempre di attaccare e vincere le partite. Però non sempre arrivano i successi. Il Verona ha giocato un po’ a specchio, con loro sempre è dura, ma non siamo riusciti a fare quello che volevamo e quello che abbiamo prodotto non è bastato».

MARADONA – «C’è grande tristezza, dispiace tanto di perdere una persona così. Faccio fatica a credere, c’era un po’ di emozione a bordocampo. Maradona è stato un simbolo per l’Argentina e il calcio mondiale».