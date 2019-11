Atalanta, Palomino: «Zapata si è allenato con noi, rientro vicino»

Buone notizie da Zingonia: il difensore dell’Atalanta Palomino parla delle condizioni di Duvan Zapata, goleador della Dea

Ai microfoni di Bergamo TV, Palomino ha parlato della condizione fisica di Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta. Ecco le dichiarazioni sul giocatore che dovrebbe rientrare dopo un lungo stop.

«Duvan per noi è importante, è un ciclo di due partite in cui non creiamo molto. C’è stato un periodo in cui non siamo stati al meglio, sarà una settimana importante. Oggi ha fatto allenamento con noi. Non so come sta, ma sembra essere positivo. Penso che sia vicino al rientro».