Atalanta, conto alla rovescia per la sfida contro l’Udinese: Juric in conferenza indica la rotta verso la Serie A

Atalanta, tutto pronto per la sfida contro l’Udinese: Juric in conferenza traccia il percorso per la Serie A! I dettagli

L’Atalanta si prepara alla trasferta di Udine con l’obiettivo di trasformare i pareggi in vittorie e risalire una classifica non ottimale, nonostante le prestazioni positive e il fatto di essere l’unica squadra imbattuta della Serie A. Ivan Juric, in conferenza stampa, ha analizzato l’ultima gara contro il Milan e ha guardato alla prossima sfida.



Juric: «Giochiamo a grandissimi livelli, ma serve buttarla dentro»

«Penso che abbiamo fatto un’ottima partita con i rossoneri – ha dichiarato Juric –, in tutti i sensi. Il calcio a volte è così, domini e costruisci ma non riesci a segnare di più e subisci gol su rimpallo. Serve grande fiducia, mantenendo quel modo di giocare e migliorare. La squadra gioca a grandissimi livelli. A parte Cremona dove, nel primo tempo, ho visto un calo che mi ha fatto arrabbiare per il resto sono contento. Certo, un pari come quello con il Milan fa rosicare perché pensi che dovevi vincere. Alla fine quello che conta sono i punti, guardiamo avanti e lavoriamo per migliorare ma non voglio più vedere un primo tempo come contro la Cremonese».



Il tecnico ha sottolineato l’importanza di migliorare la fase conclusiva: «I pareggi non hanno pesato e non devono pesare sui giocatori. Nel calcio diventa decisivo buttarla dentro, puoi anche fare molto male ma se trovi il gol magari vinci. Ieri (giovedì, ndr) abbiamo fatto un allenamento tutto impostato sulle conclusioni, per migliorare ed essere più sicuri. Quando crei e domini così vuoi e devi fare gol, penso che siano giocatori che possono fare meglio in quella fase del gioco».



Le scelte contro il Milan e il turnover a Udine

Juric ha anche giustificato il mancato inserimento di una punta contro il Milan, nonostante la supremazia mostrata: «È giustificato pensare che con un attaccante in più magari hai più possibilità di vincere, io penso invece che la squadra alla fine ha avuto occasioni e che contro il Milan siamo stati bravi. Ci sono partite in cui l’allenatore sbaglia, non credo in quest’ultima. L’abbiamo preparata così e tutto è stato fatto bene, Modric ha giocato la sua peggior partita e secondo me inserendo una punta nella ripresa si rischiava molto di più di quello che potevi guadagnare».



Per la trasferta di Udine, Juric ha convocato 22 giocatori, con De Roon e Maldini ai box e Kolasinac che lavorerà a Zingonia. Da come ha parlato di Lookman («Lo abbiamo spremuto, ha fatto gol e ora vorrei vedere continuità, dall’inizio o a gara in corso: abbiamo 3 partite in una settimana quindi sarà prezioso») e De Ketelaere, sembra possibile che alla Bluenergy Arena schieri un tridente composto da Samardzic, Krstovic («per quello che vedo in settimana, lui sta giocando peggio di quello che può fare: credo molto in lui») e Sulemana, con Bellanova e Zalewski che potrebbero avere una nuova possibilità sulle fasce.

