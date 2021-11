Atalanta, Pasalic: «Siamo belli, ma vogliamo vincere anche un trofeo»

Il centrocampista dell’Atalanta Pasalic ha parlato della voglia di vincere un trofeo, sua e della squadra

Mario Pasalic, centrocampista dell’Atalanta, in una intervista a L’Eco di Bergamo ha parlato dell’importanza dei suoi gol e della voglia di vincere un trofeo con la Dea.

GOL E TROFEI – «I miei gol pesano? Vorrei fare quello che vale un trofeo. Siamo belli, ci siamo togliendo tante soddisfazioni, ma alla fine vorremmo che di tutto questo restasse almeno un qualcosa, un ricordo. Ci siamo andati vicini la scorsa stagione in Coppa Italia, così come qualche anno fa. Ci riproveremo. Scudetto? Non penso sia ancora alla nostra portata. Il nostro scudetto è la Champions League. Dobbiamo vincere contro lo Spezia per restare quarti».