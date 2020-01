Atalanta, Percassi: «Giusto lo sfogo di Gasperini, partita andava sospesa»

Atalanta, dopo le forti dichiarazioni nel post gara di Gasperini arrivano anche le parole del patron Percassi

Non solo Gasperini, dopo le dichiarazioni rilasciate dal tecnico dei bergamaschi alla fine del match contro la Fiorentina anche il patron dell’Atalanta Antonio Percassi ha detto la sua come riportato da Tuttosport.

«Gasperini è stato bersaglio di cori disgustosi, incivili, insopportabili. La cosa è andata avanti per tutta la gara e chiaramente è stata ascoltata anche in tv. L’arbitro doveva sospendere la partita, come accade con gli ululati razzisti. Fosse successo a Bergamo, immagino cosa si sarebbe detto di Bergamo e dei bergamaschi. Sfogo? Ha reagito nel modo giusto, al Franchi è stato toccato il fondo».