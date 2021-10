Atalanta, Percassi: «L’obiettivo rimane la salvezza. Europa? Andarci sarebbe come un trofeo»

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo: le parole del dirigente

Luca Percassi, ad dell’Atalanta, ha parlato a l’Eco di Bergamo della stagione dei bergamaschi.

«Siamo contenti di questo avvio di stagione. Il bilancio delle prime 9 partite giocate è positivo, l’Atalanta ha mostrato la sua identità e presto arriverà anche la continuità, ma l’Atalanta senza la sua curva non è l’Atalanta. Spero che torni al più presto il tifo compatto che è nella nostra storia. Sono stati fatti degli investimenti importanti, la rosa ora è più completa che in passato ma poi non è automatico migliorare la classifica».

OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo? Prima la salvezza da raggiungere il più in fretta possibile, poi a quel punto ci guarderemo intorno. Se saremo da Europa lo dirà il tempo: ci sono sette posti per andare in Europa e arrivarci sarebbe come conquistare l’ennesimo trofeo di questo ciclo. Siamo l’Atalanta, non dobbiamo mai perdere la misura. Alla squadra chiediamo di giocare con lo spirito da Atalanta, con umiltà e applicazione, sapendo che ormai ogni squadra ci affronta come se fossimo una grande».